Служба безопасности задержала 14 человек на режимном объекте Роскосмоса

Москва, 8 сентября. Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в государственную корпорацию Роскосмос) задержала в воскресенье 14 человек, которые собирались пробраться на территорию предприятия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте корпорации.

По имеющимся данным, в воскресенье на контрольно-пропускном пункте (КПП) и в границах предприятия силами службы безопасности и охраны корпорации Роскосмос произведено задержание сперва двух, а позднее — 14 человек.

Уточняется, что в минувшую субботу служба безопасности задержала и передала в правоохранительные органы трех человек, которые вели противоправную видеосъемку.

В пресс-службе отечественной корпорации отметили, что «злоумышленники прибыли для фотографирования на кровле внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в Сети».

Оказалось, что в ночь на воскресенье планировалось вторжение на территорию НИЦ РКП группы злоумышленников (до 50 человек) для проведения вандальных действий на территории объекта.

О происшествии сообщили в компетентные органы и руководству Роскосмоса, следует из сообщения.