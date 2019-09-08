Щеглов резко ответил представителю РПЦ, обвинившему женщин в слабости русских мужчин

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) выступил с очередными спорными заявлениями, на этот раз касающимися семьи. Выступая перед священниками, Смирнов назвал русских мужчин «национальной трагедией», обвинив в мужской слабости российских женщин, которые вынуждены совмещать работу с воспитанием детей.

«Наши мужчины — это наша национальная трагедия», — заявил представитель РПЦ, найдя причину этого явления в «женском воспитании».

Смирнов посетовал, что школа у нас — «женская», церковь — тоже «женская» и так далее. В качестве рецепта протоиерей предложил «потихоньку подготовить новых людей», собирая «всю безотцовщину» в школы под началом лучших офицеров, сообщает «Интерфакс».

Мракобесием назвал эти заявления создатель и ректор Санкт-Петербургского Института психологии и сексологии, доктор медицинских наук, профессор Лев Щеглов.

«Господин Дмитрий Смирнов давно известен тем, что позволяет себе высказывания не просто резкие, но даже нехарактерные для руководства РПЦ. Призывы Смирнова, которые касались науки, просвещения — совершенно жесткие, антинаучные, мракобесные, средневековые», — отметил Щеглов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Теперь протоиерей дает более чем сомнительные рецепты по «спасению семьи», говорит профессор Щеглов.

«По поводу семьи Смирнов говорит вещи страшные, — отмечает доктор медицинских наук. — Если даже просто предположить, что эти предложения будут реализованы, это совершенно добьет нашу семью, которая и так находится не в лучшем состоянии», — говорит ученый.

Профессор Щеглов напомнил, что семья — это важнейшее для любого государства образование.

«Именно в семье растет будущее — дети, существует настоящее — родители и где-то рядом прошлое — старики. Семья — это в общем-то самое важное, на чем держится общество, страна, государство. Это то, о чем говорили категорически немодные сейчас марксисты, что семья — это ячейка общества. Это действительно так и есть», — подчеркивает он.

Что же у нас происходит в этой ячейке? — задается вопросом профессор Щеглов. Увы, ситуация далека от идиллической.

«У нас имеет место демографическая яма, когда смертность превышает рождаемость, и это очень тревожный признак. У нас растет количество матерей-одиночек, растет количество разводов, что говорит о кризисе семьи. Сегодня ситуация с семьей совершенно не такая, как хотелось бы гражданину, обществу, государству», — отмечает он.

По мнению Льва Щеглова, чтобы повлиять на эти неблагоприятные тенденции, нужна системная работа — и государства, и общества.

«Что можно сделать, чтобы ситуация изменилась? — говорит собеседник ФАН. — Многие считают, что тут важен только экономический фактор. Экономический фактор, безусловно, важен, потому что семья должна чувствовать поддержку, но сам по себе он ничего не решает. Примеры мы видим: многие азиатские семьи живут в нищете, однако рождаемость там колоссальная».

Поэтому одними мерами экономической поддержки вопрос не решить, уверен ученый.

«Что нужно нашей семье, чтобы она попыталась улучшиться во всех аспектах? — продолжает ректор Института психологии и сексологии. — Семье нужно системное внимательное отношение. Да, нужна экономическая помощь, поскольку большинство людей живет небогато. Но кроме этого нужна инфраструктура: мы прекрасно знаем, как мучаются матери, чтобы устроить ребенка в детсад или отдать в школу поблизости».

Но кроме этого семье нужна еще и постоянная психологическая помощь, говорит профессор Щеглов.