Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина после обработки 25,77% протоколов

Южно-Сахалинск, 8 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона, об этом сообщает ЦИК РФ.

Согласно данным табло ЦИК РФ, после обработки 25,77% протоколов Лимаренко получает 70,62% голосов. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер с 12,74% голосов. Затем следуют кандидат от КПРФ Алексей Корниенко с 10,98% голосов, представитель «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин с 3,77% голосов и кандидат от КПСС Дмитрий Кочергин с 1,28% голосов.

Выборы губернатора Сахалина завершились в 20.00 (12.00 по московскому времени). Голосование осуществлялось на 453 участках. Жалоб на проведение выборов на Сахалине не поступало, на 18.00 (10.00 по московскому времени) явка составила 33,49%.