Барецкий рассказал, за кого обычно голосует на выборах

Санкт-Петербург, 8 сентября. Музыкант и шоумен Стас Барецкий прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей свое участие в голосовании на выборах в Петербурге.

8 сентября в единый день голосования в России проходят выборы разного уровня. Скандально известный экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что проголосовал бы за себя.

«Я если и голосую, то только за себя», — сказал музыкант.

Еще одна экс-участница «Ленинграда» Юлия Коган считает, что россияне должны активно проявлять свою гражданскую позицию. Их голос имеет значение.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха заявила, что мысленно голосует за своего кандидата на выборах в Петербурге. Напомним, что петербуржцы сегодня выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.