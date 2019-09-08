Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. События дня. ФАН-ТВ

Единый день голосования Единый день голосования в России в самом разгаре. Жители 85 регионов страны сегодня выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов, переизбирают депутатов Государственной Думы и региональных парламентов по одномандатным округам. Свой голос могут отдать около 56 млн россиян. 8 сентября москвичи выбирают членов городского парламента седьмого созыва. Среди первых на свой избирательный участок в здании Российской академии наук пришел президент России Владимир Путин. Имя кандидата, за которого он проголосовал, глава государства не назвал. Лишь рассказал, что лично с ним не знаком, но надеется, что выбрал хорошего человека. А в Санкт-Петербурге сегодня определяют нового губернатора и депутатов муниципалитетов. Главу Северной столицы местные жители выбирают среди трех кандидатов: это самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы». Избирательные участки работают до 20.00. Кстати, на Сахалине они уже закрыты. Явка на 18 часов в области составила почти 33,5%.

Известны имена переданных заключенных На Украине назвали имена переданных заключенных россиян. В списке 13 из 35 человек. Опубликовал его на своей странице в Facebook экс-руководитель военной прокуроры незалежной Анатолий Матиос. Среди упомянутых Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев. Мужчин осудили за участие в боях на стороне республик Донбасса. Еще несколько человек обвинили в госизмене за то, что после воссоединения Крыма с Россией они поменяли гражданство. Имена других переданных соотечественников пока неизвестны. Кстати, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение с Украиной о правовом положении граждан двух стран. Этот документ позволил бы избежать подобных уголовных преследований. Напомним, 7 сентября произошел долгожданный обмен заключенными. В Киев отправились режиссер Олег Сенцов и 24 моряка. Среди переданных в Москву также был журналист Кирилл Вышинский.

Начало блокады Ленинграда Сегодня в Петербурге вспоминают жертв блокады. 78 лет назад 8 сентября начался один из страшных периодов в жизни города. Гитлеровские войска замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Почти 900 дней и ночей… За это время от голода, по разным данным, погибло от 630 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. Многих похоронили на Пискаревском мемориальном кладбище, где сегодня и почтили память жертв блокады. «Наша дивизия принимала участие в прорыве блокады города Ленинграда, мы наступали в первом эшелоне, одновременно четыре дивизии. Мы освободили город Шлиссельбург, началась операция «Искра», началась бои с 12 января, а 18 января уже был освобожден Шлиссельбург и мы соединились с войсками Волховского фронта, со второй ударной армией», — вспоминает председатель совета «Армия народного ополчения Ленинграда» Екатерина Тутурова.