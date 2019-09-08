Москва и Киев — большой обмен/обман? Колонка Николая Старикова

Писатель, общественный деятель и эксперт Федерального агентства новостей Николай Стариков рассуждает о том, как происходил обмен заключенными между Россией и Украиной.

Даже в терминах было сложно договориться: в Киеве говорят об обмене «военнопленными», в России — об обмене задержанными и осужденными. Украина же, как известно, и при новом президенте «воюет» с Россией при том, что никакой войны до сих пор Москве не объявляла и делать этого явно не собирается и в дальнейшем.

Но главное не в этом — главное в том, что наши вернутся домой.

Наши — это те, кто оказался задержан на Украине. Обвинен, осужден, прошел все круги тюремного ада «молодой демократии».

Они теперь будут свободны.

Но за все в этом мире надо платить — на свободу выйдут и несколько осужденных граждан Украины. Среди них откровенные украинские националисты-нацисты, воевавшие еще в Чечне (Клых и Карпюк), агенты украинских спецслужб (В. Балух, П. Гриб, Р. Сущенко, Е. Панов, А. Сизонович) ,а также использованные Порошенко в темную моряки, осуществившие керченскую провокацию. Вернулся в Киев и «режиссер»-террорист Олег Сенцов посидевший в заполярном лагере в Лабытнанги.

Первый вопрос, который мы должны себе задать: стоило ли осуществлять этот обмен?

Конечно, стоило. Вернуть своих, вытащить их из застенков — это первейшая задача любого государства. И если для этого надо отпустить преступника, что ж, таковы правила игры.

Состоявшийся обмен важен и нужен. Но даже это гуманитарное действие, как и все, что происходит на Украине с момента государственного переворота 2014 года, носит на себе следы неясности, двоякости и обмана.

Начнем с вопроса о количестве обмененных людей. Тут мы сразу упираемся в странный «разнобой» данных. Поначалу говорили о формуле «тридцать пять человек с одной и тридцать пять человек с другой стороны». В тоже время сообщалось, что в Россию из Украины вернулись тридцать три человека, а на Украину из России прибыли тридцать пять человек. В итоге совершенно непонятно, сколько на самом деле людей с каждой стороны получили свободу. Дело в том, что найти полную и исчерпывающую информацию по спискам крайне сложно.

Помимо этого прямо во время обмена было заявлено, что Украина сняла с обмена гражданина России Руслана Гаджиева. К нему, мол, возникли, «особые претензии», а потому он в итоге так никуда и не поехал. Однако число и формула «35 на 35» в большинстве СМИ никак не изменилась, хотя понятно, что если кто-то из списка остался в тюрьме, то говорить надо уже не о точном выполнении Киевом своих обязательств, а об очередном обмане со стороны киевских властей.

Теперь нашей главной задачей в этом деле должно быть возвращение Руслана Гаджиева. Он этого более чем достоин. Этот Мужчина с большой буквы приехал в Донбасс из Адыгеи. По данным украинского следствия, с декабря 2014 года воевал в ЛНР в качестве танкиста, участвовал в боях за Дебальцево. Украинский суд приговорил его к 15 годам в ускоренном порядке в рамках подготовки к обмену. Но его сняли с обмена. Почему? Возможно, за «дерзкое поведение» — ведь Руслан Гаджиев настоящий герой. В боях за Дебальцево его танк дал бой четырем танкам противника и не дал им осуществить прорыв. В этой схватке погибло девять украинских танкистов, еще 13 было ранено. Из экипажа танка ЛНР погибло двое, а раненый Руслан Гаджиев попал в плен.

Попав в руки противника, доброволец из России не только не испугался, не отвечал на вопросы, а вел себя крайне дерзко. Он порекомендовал украинским солдатам и офицерам «бежать поскорее, потому что через двадцать минут тут будут наши». Возможно, что именно мужественное поведение и отчаянное сопротивление до последнего патрона вызвало уважение украинских военных (которые на самом деле, за редким исключением, тоже русские), но раненого Руслана Гаджиева противник сумел вывезти с собой.

Поскольку точного списка освобожденных Украиной не найти, то мы сможем понять, кого освободили по «обрывкам» информации. Пишут, что лишь 12 человек из возвращенных в Россию — граждане России. Остальные это граждане Украины, которые после госпереворота 2014 года начали бороться против новой нацистской власти.

Кого отдали России с украинской стороны. Список не полный!

1. Кирилл Вышинский — наиболее знаменитый узник украинских тюрем. Главного редактора РИА Новости — Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года после обысков в офисе издания. Через два дня его взяли под стражу по подозрению в «государственной измене». По данным СБУ, Вышинский работал на «страну-агрессора» в рамках «гибридной информационной войны» против Украины. Журналист просидел под стражей 470 дней и ничего доказать из обвинений в его адрес за это время так и не удалось.

2. Владимир Цемах — запомните эту фамилию. Это наиболее «перспективный» кандидат в будущие герои информационной войны. Это житель ДНР, летом 2014 года «командовал противовоздушной обороной» ополчения в городе Снежное Донецкой области, в то время, как здесь был сбит малазийский Boeing MH17. Летом 2019 года Владимира Цемаха украинские спецслужбы выкрали со Снежного и переправили его в Киев. Было триумфально заявлено, что в руках следствия теперь «ключевой свидетель», который якобы поможет доказать вину России в уничтожении малазийского самолета.

И вот тут началось самое интересное. Вместо того, чтобы держать «ключевого свидетеля» при себе и дать возможность правоохранителям Нидерландов допросить Цемаха, его … обменяли (выдали) России! При этом евродепутаты даже призвали Зеленского не отдавать его Кремлю, но украинская сторона сделала все, чтобы Владимир Цемах покинул территорию Украины.

Какой вывод можно из всего этого сделать? Никаких доказательств бывший ополченец привести не может, версию вины России и ДНР никак не усилит, поэтому его, с помпой задержанного, втихую выдают России. Теперь можно из Голландии требовать его выдачи от Москвы, получить отказ, и громко трубить, что «Кремль не дает следствию работать».

3. 4. Евгений Мефедов и Сергей Долженков были фигурантами дела «о массовых беспорядках на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года». Участники Антимайдана были арестованы, просидели три года в тюрьме, и в 2017 году суд города Черноморска оправдал всех обвиняемых из-за того, что «следствие не собрало достаточных доказательств вины». Тогда Евгению Мефедову инкриминировали еще и организацию и участие в массовых беспорядках, которые привели к гибели людей. Но и это не помогло осудить противников киевского режима. Апелляционный суд Одесской области в октябре 2017 года отпустил Мефедова из-под стражи, но его опять арестовали в зале суда по еще одному уголовному делу — «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».

То есть в данном случае России выданы люди, которых не удалось осудить даже украинскому суду в течении почти пяти лет!

5. Игорь Кимаковский — гражданин России, задержанный на украинском блокпосту в июле 2015 года. Тогда СБУ сообщила, что «задержала агента ФСБ». По данным спецслужб, он якобы собирал информацию о передислокации украинских военных. Три года Игорь Кимаковский провел в СИЗО, рассмотрение дела по существу несколько раз переносили. Обвинение рассыпалось прямо в суде: Кимаковского освобождали из-под стражи дважды, а потом снова арестовывали. Последний раз его задержали 18 июня 2018 года. Приговора в отношении него также нет, хотя «следствие» идет уже четыре года!

6.7. Максим Одинцов и Александр Баранов были военнослужащими украинской армии в Крыму. Во время событий Крымской весны в 2014 году перешли на службу в российскую армию. С точки зрения майданных властей — это государственная измена. Максим Одинцов и Александр Баранов были разработаны СБУ, выманены на границу Крыма с Херсонской областью (их вызвали якобы для того, чтобы передать оригиналы дипломов о высшем образовании), где в 2016 году были схвачены и вывезены на территорию Украины. «Независимый» суд приговорил Баранова к 13 годам, а Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы. Оба свою вину не признали.

8. Алексей Седиков — доброволец из России, приехавший в Донбасс из Архангельской области. Был задержан украинскими военными 11 июля 2016 года. Приговорен к 11 годам лишения свободы «за терроризм».

9. Виктор Агеев. Житель Алтайского края, гражданин России. Задержан в Донбассе в июне 2017 года в районе поселка Желобок. В обвинительном акте говорится, что Агеев приехал в Донбасс весной 2017 года, «по объявлениям в Интернете узнал о наборе на службу по контракту в террористическую организацию «ЛНР». Получил десять лет заключения за свое желание помочь русским в Донбассе и прекратить войну.

10. 11. Ольга Ковалис и Павел Черных — граждане Украины. На подконтрольной Украине территории в Донецкой и Запорожской областях, по данным следствия, супруги сформировали сеть информаторов и вероятно следили за перемещением украинских войск. Приговорены к десяти годам лишения свободы «за создание террористической организации».

12. Николай Рубан — это, без сомнения, еще один герой Донбасса. Слухи о его действиях громко прозвучали почти в самом начале гражданской войны. В январе 2015 года в Станице Луганской пенсионер Николай Рубан принес украинским оккупантам пакет с замаскированным под банку меда взрывным устройством. Один украинский военный был убит, трое ранены. В марте 2016 года суд, оккупированный Киевом, приговорил Николая Рубана к 15 годам заключения с конфискацией всего имущества за теракт на блокпосту ВСУ.

13. Александр Сатаров — бывший сотрудник «Беркута», был в Киеве во время Майдана. После чего жил и работал в Днепропетровске, пока 19 декабря 2017 года не был задержан. Его обвиняли в том, что в марте 2014 года он «принимал активное участие в захвате административных зданий» в Крыму, «создавал условия для проникновения» туда российских войск. Отсидел полтора года в СИЗО. Приговора в его отношении нет.

14. Сергей Егоров — гражданин России. По словам правозащитников, он настоящий доброволец, который приехал воевать из России в Донбасс из идейных соображений.

Напомню вам, что мы рассмотрели менее половины тех, кто благодаря обмену вышел из украинских тюрем. Разве мы могли оставить их там? Нет. Обмен задержанными и осужденными правильное действие. Так, что поздравим наших вернувшихся ребят – им удалось остаться в живых, что в условиях современной Украины уже достижение. Не будем забывать, что совсем недавно во Львовской тюрьме доброволец Валерий Иванов, воевавший в составе ополчения ЛНР и оказавшийся в руках украинских силовиков, умер в карцере от побоев!

Не надо питать иллюзий об изменении режима на Украине. Ничего не изменилось. Не надо позволить большому обмену превратиться в большой обман!

И «режиссер» Сенцов, по сути, был обменян Россией на журналиста Кирилла Вышинского. Ради чего, Вышинского и задерживали, собственно говоря, и разыгрывали в Киеве комедию суда и обвинения.

Свободу Руслану Гаджиеву!