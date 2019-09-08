Фурманов уверен, что петербуржцы 8 сентября сделают правильный выбор

Санкт-Петербург, 8 сентября. Советник губернатора Петербурга по культуре и театральный режиссер Рудольф Фурманов заявил, что уверен в правильном выборе жителей Северной столицы, которые 8 сентября голосуют за губернатора.

Фурманов сообщил, что уже проголосовал на выборах. Кроме того, режиссер пожелал добра и здоровья петербуржцам.

«Губернатор должен слушать жителей Санкт-Петербурга, понимать их, а жители города должны не только требовать от губернатора что-то, но и помогать. Содружество, совместная деятельность губернатора и жителей Санкт-Петербурга — это большое дело. <…> Я уверен, что выбор петербуржцев будет правильный», — отметил Фурманов.

Напомним, 8 сентября жители Северной столицы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. В Петербурге действуют 2268 избирательных участков, в том числе 62 отделения, расположенных в Ленинградской области, и 15 отделений, находящихся в Псковской области.

Чтобы обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса, с самого утра на избирательных участках работают общественные наблюдатели. Сотрудники УИК и волонтеры помогают пожилым избирателям и людям с ограниченными возможностями. Как ранее сообщил глава городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко, выборы в Северной столице проходят без нарушений.