Оса чуть не сорвала работу по контролю за выборами в Мосгордуму

Москва, 8 сентября. Оса села на одну из видеокамер, передающую трансляцию проведения голосования в Московскую городскую думу на одном из избирательных участков, однако картинку оперативно восстановили. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя комиссии Общественной палаты российской столицы по развитию гражданского общества Вадим Ковалев.

Он обратил внимание на то, что иногда случаются какие-то казусные случаи. Так, он указал, что в воскресенье на одну из камер приземлилась оса.

«Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена», — отметил Ковалев.

Он выразил надежду на то, что таких недоразумений больше не произойдет. По его словам, помимо этого случая на участках ничего сенсационного не происходило.

Выборы в московский парламент проходят в российской столице в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 граждан. В Москве действуют свыше 3,6 тысячи избирательных участков для голосования. В трех столичных округах впервые тестируют пилотный проект по электронному голосованию.

Избирательные участки завершат работу в 20.00.