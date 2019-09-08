В Госдуме ответили на истерику оппозиции из-за организованного голосования военных

Представители оппозиции и либеральные СМИ возмущены тем, что на избирательные участки в Петербурге 8 сентября организованно приходят военнослужащие. В Госдуме призвали их не устраивать истерику на пустом месте.

Возмущение оппозиционно настроенной общественности вызвали два факта: что одни военнослужащие организованно пришли на участки, а другие пришли не в военной форме.

«Вот эта вся истерика нагнетается оппозиционными силами искусственно, на ровном месте. У военнослужащих есть точно такое же право голосовать на выборах, как и у других совершеннолетних граждан РФ, и никто его в нашей стране не ущемляет. Разве кто-то видел, что командиры стояли возле урн для голосования и требовали показать, поставлена ли галочка напротив определенной фамилии? Конечно, нет! Принципы демократии не нарушаются — военнослужащие голосуют так, как считают нужным. А то, что они приходят строем на участки, так это никак не регламентировано законом. Они могут хоть под барабаны идти голосовать, армейский уклад жизни не должен никого пугать», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что никто не принуждает военнослужащих голосовать по указке. Реализация избирательных прав военных на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления обеспечивается в соответствии с Методическими рекомендациями Центральной избирательной комиссии.

«Тот факт, что одни военнослужащие являются на избирательные участки в форме, а другие переодеты в гражданскую одежду, говорит лишь о том, что сегодня — выходной день, и у курсантов свободный выход или увольнение. Никаких нарушений в том, что военные голосуют, нет и быть не может. Не надо нагнетать обстановку. Выборы сегодня проходят организованно, участки, насколько мне известно, функционируют в штатном режиме. С самого открытия на них дежурят общественные наблюдатели, представляющие разные политические силы. И такой широкий общественный контроль дает уверенность, что выборы будут прозрачными и соответствующими букве закона», — добавил Швыткин.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Петербурге выбирают губернатора и депутатов 110 муниципальных советов внутригородских муниципальных образований. На пост высшего должностного лица Северной столицы претендуют Александр Беглов (самовыдвиженец), Михаил Амосов (выдвинут от партии «Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). На выборы депутатов муниципальных советов седьмого созыва зарегистрированы около полутора тысяч кандидатов от разных партий.