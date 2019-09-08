Пропавший в августе Ми-2 обнаружили на севере Красноярского края

Красноярск, 8 сентября. Сгоревшие останки частного вертолета Ми-2, пропавшего в августе текущего года, обнаружили на севере Красноярского края недалеко от города Дудинка, об этом сообщили в МЧС по региону.

По данным спасателей, 11 августа незарегистрированный частный вертолет Ми-2 совершал перелет из поселка Коротчаево в Дудинку. На борту вертолета находились три человека. 12 августа вертолет должен был прибыть в пункт назначения, однако этого не произошло. При этом перелет совершался без согласования с органами воздушного транспорта, точный маршрут полета был неизвестен, сообщает телеканал «360».

Останки вертолета обнаружили местные жители в 47 км юго-западнее Дудинки 7 сентября. На следующий день на место крушения прибыл вертолет РКПСЦ со следственно-оперативной группой. Следователи подтвердили крушение с последующим возгоранием. В настоящий момент устанавливаются детали происшествия.