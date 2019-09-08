Санкт-Петербург, 8 сентября. Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге в УИК 2237, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На избирательном участке Валентина Матвиенко заполнила бюллетень и опустила его в урну. Она поблагодарила сотрудников УИК. После этого спикер Совфеда ответила на вопросы журналистов.

«Где бы я ни находилась, я всегда со своим родным городом. Сегодня я голосую на своем участке, где я прикреплена. Считаю этот день очень важным. Хотелось бы, чтобы каждый петербуржец пришел и сделал свой выбор», — сказала Валентина Матвиенко.

Она отметила, что разделяет убеждение о том, что участие в выборах — это не только право, но и гражданская, нравственная обязанность каждого гражданина. Матвиенко напомнила, что в некоторых странах участие в голосовании является юридически обязательной процедурой. В России же граждане вправе выбирать: участвовать в выборах или нет.

«Мне кажется, если ты хочешь реально влиять на власть, если ты реально хочешь участвовать в управлении районом, городом, страной, то, конечно, важно приходить на выборы, важно принимать участие в голосовании», — резюмировала Валентина Матвиенко.

Напомним, в Петербурге в единый день голосования проходят выборы губернатора города и выборы муниципальных депутатов. Глава городской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщил, что выборы проходят без нарушений. Замначальника полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Виктор Борисенко отметил, что сотрудники правоохранительных органов Северной столицы готовы обеспечить безопасность в каждой из УИК. Полиция дежурит на избирательных участках до окончания голосования и сдачи всей необходимой документации.

Член совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Брод сообщил, что на выборы в Петербург приехали немецкие и французские эксперты. По его словам, зарубежные специалисты высоко оценили техническое оборудование на выборах и позитивно отреагировали на появление общественных наблюдателей.