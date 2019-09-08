Явка на выборах в Мосгордуму достигла 5,6% к 12.00

Москва, 8 сентября. Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы к 12.00 достигла 5,6%. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, показатель явки по данным государственной автоматизированной системы «Выборы» достиг 5,6% к полудню.

«Эти данные будут увеличиваться», — цитирует слова Валентина Горбунова ТАСС.

По его словам, на выборах в Мосгордуму в 2014 году явка избирателей составила 5,48% к 12.00.

В свою очередь, заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы, по информации на 13.00, составила около 50%. К этому моменту участками дистанционного электронного голосования воспользовались более 5,3 тысячи человек, передает РИА Новости.

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа с электронными участками голосования: это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово — Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное — Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11,2 тысячи избирателей.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Москве проходят выборы депутатов столичного парламента. Всего в столице в этот день функционирует более 3,6 тысячи избирательных участков.