В полиции опровергли факт обстрела автобуса с наблюдателями на границе Тувы

Кызыл, 8 сентября. Полиция не обнаружила следов обстрела на автобусе с наблюдателями и журналистами, которые направлялись на выборы в Туву из Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Тувы.

«Взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе. Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3–4 всадника, 5–6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса», — сообщили в пресс-центре.

По данным представительства, отсутствуют и заявления от пострадавших — нет информации о полученных кем-либо травмах и увечьях, нет обращений о возмещении материального ущерба.

Более того, «граждане, находившиеся в автобусе, не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей избирательной комиссии Республики Тува», сообщают в пресс-службе.

Также отмечается, что полиция провела проверку сообщения о том, что в Бай-Тайгинском районе якобы было совершено нападение на одного из кандидатов в депутаты от фракции ЛДПР. Выяснилось, что в момент нападения он находился у себя дома и в выборах участие уже не принимает, поскольку его кандидатура была снята.

Информация о двух представителях ЛДПР, которые якобы пропали на трассе, также не подтвердилась.

Шолбан Кара-оол, глава Республики, на встрече с руководителями МВД, ФСБ и Росгвардии поручил взять на особый контроль ситуацию в Туве и обеспечить условия для спокойного голосования избирателей.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР от Красноярского края Сергей Натаров на своей странице в Facebook написал о том, что в субботу на границе Красноярского края и Тувы произошло нападение на автобус. По словам парламентария, неизвестные злоумышленники на лошадях открыли огонь по колесам транспортного средства. Полиция начала проверку по данному сообщению.

В Туве в единый день голосования проходят выборы депутатов республиканского парламента третьего созыва и 60 муниципальных выборов.