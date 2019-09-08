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Кандидат в облдуму умер после обхода избирательных участков в Волгограде

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Кандидат в облдуму умер после обхода избирательных участков в Волгограде

Волгоград, 8 сентября. Кандидат в депутаты думы Волгоградской области умер после обхода избирательных участков на выборах в воскресенье, заявил секретарь областной избирательной комиссии Анатолий Ярылкин.

Трагедия с 49-летним кандидатом произошла в Краснооктябрьском районе Волгограда. По данным местных СМИ, речь идет о кандидате от Коммунистической партии.

«Один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы скончался после посещения с плановым обходом избирательных участков, — сообщил секретарь областной избирательной комиссии Анатолий Ярылкин. — Обстоятельства сейчас уточняются. Мы выражаем соболезнование родным и близким».

Кандидат в облдуму умер после обхода избирательных участков в Волгограде

В выборах в думу Волгоградской области всего участвуют 339 кандидатов. Среди них есть представители ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Единой России», а также кандидаты по одномандатным округам. 19 кандидатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, 19 — в одномандатных округах.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Выборы проходят без нарушений. Избирательные участки открылись в восемь часов утра и будут работать до восьми часов вечера.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова пообещала сделать «доску антипочета» для тех, кто будет врать о нарушениях на выборах. 

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