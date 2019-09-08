В Совфеде не поддержали новый механизм обмена пленными между РФ и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной. По ее словам, для этого должен быть разработан новый нормативный правовой акт, который бы регулировал обмен людей между Москвой и Киевом.

«Взаимное возвращение граждан России и Украины открывает новую страницу в отношениях между нашими государствами. Этому гуманитарному шагу предшествовала большая кропотливая работа в русле правозащитной дипломатии», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление Москальковой, вспомнил многократные заявления Киева о «российских военнопленных». Член верхней палаты парламента подчеркнул, что такая формулировка не только неуместна, но и в принципе некорректна, ведь Россия не ведет боевых действий против Украины.

«Я не вижу особой необходимости в разработке подобного документа. Почему? Потому что это ненормально, что между Россией и Украиной возникают подобные проблемы. У нас не должно быть «пленных», поскольку мы — два братских народа», — говорит член верхней палаты парламента.

По словам политика, подобная риторика не только контрпродуктивна, но и опасна.

«Если мы говорим об этом, это значит мы уходим на долгую конфронтацию друг с другом, то есть на жесткое противостояние с Украиной», — продолжает сенатор.

Он также напомнил, что в ближайшее время состоится встреча, в которой примут участие представители Киева и Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Я надеюсь, после встречи в нормандском формате, которая планируется в этом месяце, начнутся реализовываться минские соглашения. Мы рассчитываем на поэтапный вывод войск [Украины] из Донбасса», — продолжает российский парламентарий.

По его словам, Россия всегда готова к диалогу с другими странами по поводу обмена заключенными.

«Что касается обменами заключенными, подобного рода вопросы решаются повсеместно. Мы и с другими странами обсуждаем эти проблемы», — подытожил Владимир Джабаров.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа отвергла его план по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, это связано с тем, что европейские страны в принципе не заинтересованы в прекращении военного конфликта на юго-востоке Украины.