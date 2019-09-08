В Гидрометцентре пообещали жителям европейской части России теплую погоду

Москва, 8 сентября. Температура ожидается выше нормы на пять градусов на протяжении предстоящей недели на территории европейской части Российской Федерации. Об этом журналистам рассказал в воскресенье научный руководитель Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, с 9 сентября и в течение последующих четырех дней прогнозируется «однородный режим погоды». Так, ожидается переменная облачность, но без осадков. Столбики термометра в ночное время суток покажут примерно 8–13 градусов выше ноля, в дневное — до 20–25.

«Она нехарактерна и нетипична для этого времени года», — передает ТАСС слова синоптика.

Вильфанд также обратил внимание на то, что соответствующие показатели температуры выше нормы примерно на 5 градусов.

Ранее метеослужбы рассказали, что теплая осень с дефицитом осадков ожидается в Москве. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, средний срез по температуре свидетельствует о том, что она будет чуть выше нормы. Он также напомнил, что зима приходит в российскую столицу после 10 ноября.