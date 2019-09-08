Координатор движения «Голос» Егоров задержан за дебош в ТИК «Дорогомилово»

Москва, 8 сентября. Координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Владимир Егоров задержан за дебош в территориальной избирательной комиссии (ТИК) «Дорогомилово». Об этом сообщил представитель МВД.

Накануне, 7 сентября, Егоров устроил беспорядки в ТИК «Дорогомилово».

Сообщается, что координатор «Голоса» стал участником скандала, поднял руку на одного из членов избиркома, а также устроил потасовку с охранником. В результате хулиган был задержан полицейскими и доставлен в ОВД «Дорогомилово» для составления протокола.

Мотивы такого поведения Егорова пока непонятны.

Ранее сообщалось, что координатора движения «Голос» задержали за мелкое хулиганство в помещении избирательной комиссии в Москве. Ответственность за такие действия предусмотрена статьей 20.1 кодекса РФ об административных правонарушениях.

Участником скандала во время выборов Егоров уже становился в 2017 году. Тогда на выборах муниципальных депутатов он также напал на членов комиссии на избирательном участке и даже укусил одного из них.