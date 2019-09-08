Протесты в Гонконге усиливаются, демонстранты обратили полицию в бегство на Nathan road

Ночь с 7 на 8 сентября прошла в Гонконге беспокойно, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. Эскалация событий началась возле станции метро Prince Edward, расположенной в центре города.

Пока протестующих было две-три сотни, полиция контролировала ситуацию. Однако к ночи туда прибыло подкрепление из сотен молодых людей в медицинских масках, они начали кричать на полицейских, завели толпу и смогли оттеснить полицию до конца улицы Nathan road.

Протестующие прошли маршем, выкрикивая лозунги на английском языке, который является в Гонконге рабочим языком.

Среди лозунгов и кричалок было «US see!», указание, что США видят, что происходит в Гонконге. Таким образом демонстранты подчеркивают свою близость к США и постоянно шантажируют власти и полицейское руководство тем, что США могут ввести в отношении чиновников Гонконга санкции за якобы избыточное насилие, применяемое полицией.

В действительности полиция ведет себя необычайно корректно. Так, на глазах корреспондента ФАН полицейский отряд задержал одного из радикальных протестующих, который кидал в полицию бутылки и камни. Задержание вызвало гнев митингующих, они окружили отряд полиции и начали выкрикивать в их адрес угрозы. Чтобы вывести задержанного и полицию из окружения, пришлось проводить целую войсковую операцию. При этом к задержанному полицейские допустили журналистов и демонстрантов из числа дежурных медиков, после чего увели его в полицейский автобус.

Ближе к ночи толпа демонстрантов неожиданно двинулась полицейское оцепление, слепя военнослужащих лазерными указками. Полиция получила приказ отступить и многие из полицейских делали это бегом.

Это воодушевило демонстрантов, они также побежали за полицейскими, выкрикивая оскорбления и насмешки. Остановить толпу полиции удалось только на границе района, перегородив улицу микроавтобусами и отрядами подкрепления.

Утром было объявлено о новом месте протестов — возле генерального консульства США. Корреспондент ФАН находится на месте событий и сообщает о том, что там собралось несколько тысяч человек. Они скандируют лозунг «Трамп, защити нас!». Также они передали петицию, в которой содержатся требования о поддержке протестного движения в Гонконге, и просьба принять законодательный акт, который бы узаконил санкции против Китая и властей Гонконга

В ближайшее время ФАН опубликует репортаж с места событий. Следите за нашей информацией.