Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

В Ингушетии избрали нового главу региона

104
0 Оставить комментарий

В Ингушетии избрали нового главу региона

Магас, 8 сентября. Депутаты народного собрания Ингушетии выбрали нового главу региона. Им стал Махмуд-Али Калиматов, который ранее был временно исполняющим обязанности руководителя республики.

В соответствии с республиканским законодательством, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, которые были внесены президентом России. 26 августа российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение народного собрания региона три кандидатуры, среди которых: депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и Махмуд-Али Калиматов.

Как передает РИА Новости, за Калиматова проголосовали 27 депутатов. В пользу Зурабова голоса отдали три депутата. Результаты огласил председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев.

Напомним, в июне 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии.

8 сентября в России проходит единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров