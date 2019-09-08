В Ингушетии избрали нового главу региона

Магас, 8 сентября. Депутаты народного собрания Ингушетии выбрали нового главу региона. Им стал Махмуд-Али Калиматов, который ранее был временно исполняющим обязанности руководителя республики.

В соответствии с республиканским законодательством, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, которые были внесены президентом России. 26 августа российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение народного собрания региона три кандидатуры, среди которых: депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и Махмуд-Али Калиматов.

Как передает РИА Новости, за Калиматова проголосовали 27 депутатов. В пользу Зурабова голоса отдали три депутата. Результаты огласил председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев.

Напомним, в июне 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии.

8 сентября в России проходит единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны.