Памфилова пригрозила «доской антипочета» распространителям фейков о нарушениях на выборах

Москва, 8 сентября. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова пообещала сделать «доску антипочета» для тех, кто будет врать о нарушениях на выборах. Соответствующее заявление она сделала в информационном центре комиссии.

«Мы по итогам сделаем такую «доску антипочета» для всех врунов, лгунов и дезинформаторов. Будем вывешивать пофамильно, по организациям и так далее», — рассказала Памфилова.

При этом глава Центризбиркома отметила, что будет создана и «доска почета». На нее попадут имена тех, кто предоставит информацию о нарушениях, которая впоследствии подтвердится. Памфилова призвала коллег внимательно следить за ситуацией.

«Если появляется какая-то информация, которая противоречит фактам, дезинформирует граждан, моментально реагируйте, давайте знать», — распорядилась глава ЦИК.

Памфилова сообщила, что Центризбирком будет готов вывести руководителей избирательных комиссий на прямую связь с информационным центром в Москве, чтобы они могли опровергнуть распространяемые фейки.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Ожидается, что в выборах примут участие около 56 миллионов россиян.

В Петербурге 8 сентября выбирают губернатора и муниципальных депутатов. На каждом избирательном участке работают общественные наблюдатели, которые приехали к открытию. Так, движение «За чистые выборы» подготовило более 500 наблюдателей к выборам в Северной столице. Благодаря общественному контролю обеспечивается прозрачность петербургских выборов, а также строгое соответствие требованиям закона.

На избирательных участках работают сотрудники правоохранительных органов, которые следят за порядком. На данный момент никаких инцидентов зафиксировано не было. Отметим, что сотрудники УИК и волонтеры помогают пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями.