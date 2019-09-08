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Украинские СМИ тиражируют фейковое видео трехлетней давности о «вбросе» в Петербурге

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Украинские СМИ тиражируют фейковое видео трехлетней давности о «вбросе» в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Украинские СМИ активно распространяют видео якобы о «вбросе» бюллетеней для голосования в петербургском УИК № 1808. Однако видео было снято три года назад на выборах в Нижнем Новгороде.

Видео появилось в чате «Бессрочный протест». На кадрах видно, как член избирательной комиссии вбрасывает бюллетени в урну. Однако это же видео можно найти и в Сети, оно опубликовано в сентябре 2016 года. Действия происходят в УИК №2211 в Нижнем Новгороде. При этом создатели фейка изменили дату на видео. Избирком Нижегородской области аннулировал итоги выборов на участке, где произошел вброс.

Отметим, что фейк о «вбросе» в Петербурге активно подхватили украинские СМИ. Telegram-канал «Украине 24/7» опубликовал фейковое видео, а также призвал жителей российского Крыма не принимать участие в выборах.

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