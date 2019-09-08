Вассерман призвал россиян проголосовать на выборах

Москва, 8 сентября. Известный политолог и публицист Анатолий Вассерман заявил, что обязательно пойдет голосовать. Об этом он сказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

В единый день голосования в России проходят выборы различного уровня. По мнению Анатолия Вассермана, очень важно принять участие в выборах и проголосовать за своего кандидата.

«Сегодня важный день. Прежде всего потому, что очень многие деятели с явно разрушительными помыслами пытаются прорваться на то место, где могут причинить наибольший ущерб. И, соответственно, чем больше будет явка избирателей, тем меньше шансов у этих деятелей», — сказал политолог.

Он призвал россиян исполнить свой гражданский долг. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Мосгордуму.