В СПЧ упрекнули «Голос» в дезинформации избирателей о нарушениях на выборах

Москва, 8 сентября. Движение «Голос» своей так называемой «Картой нарушений» немного дезинформирует избирателей о ситуации на избирательных участках в России, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по выборам Игорь Борисов.

Борисов прокомментировал заявление представителей «Голоса» о том, что в этом году поступило больше сообщений о нарушениях на выборах, чем в прошлый единый день голосования. Он отметил, что после проверки две трети этих сообщений оказались недостоверными.

«А из тех [нарушений], которые остаются, абсолютное большинство — это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме», — приводит слова Борисова ТАСС.

В СПЧ пояснили, что «Карта нарушений» представляет собой внутренний документ для специалистов. Эту информацию полезно учитывать для понимания того, какие есть проблемы. Однако она не является объективной оценкой текущей ситуации.

«Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ», — упрекнул «Голос» Борисов.

Он пояснил, что скептически относится к цифрам, которые публикует движение.

«То, как они [представители «Голоса»] это делают, не вписывается ни в какие цивилизованные, научно обоснованные, современные рамки решения проблем, — считают в СПЧ, — и это попахивает политическим заказом».

Он добавил, что в Москве, где якобы фиксируется больше всего нарушений, в настоящее время не приняты меры для восстановление прав только по одному сообщению — по статистике.

«Имеются в виду данные до начала голосования сегодняшнего дня, — констатировали в СПЧ. — По всем остальным меры приняты, права восстановлены».

Напомним, по всей России 8 сентября проходит единый день голосования. С восьми утра на избирательные участки активно приходят россияне, желающие выразить свою гражданскую позицию. Голосование проходит без нарушений. Любые попытки провокаций сотрудниками УИК оперативно пресекаются.

Однако не всем нравится прозрачность и честность голосования. Сорвать выборы особенно активно пытались представители так называемой оппозиции — Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.