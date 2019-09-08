Аксенов ответил на призывы Украины игнорировать выборы в Крыму

Симферополь, 8 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не обращает внимания на призывы со стороны Украины игнорировать выборы депутатов Госсовета республики. Он выразил уверенность, что приезжающие на полуостров украинцы видят, как развивается регион.

Ранее так называемая прокуратура «Автономной Республики Крым», являющаяся подотчетной Генпрокуратуре Украины, распространила призыв не участвовать в выборах на территории полуострова, а также сообщать сотрудникам правоохранительных органов Украины о фактах их организации.

Аксенов заявил, что вообще не читает подобные заявления украинской стороны. По его мнению, Киев транслирует «одно и то же».

«Я даже наперед могу предсказать, как Нострадамус, что они напишут. Вчера я мог 100-процентно сделать прогноз на сегодняшний день. Так что я вообще не отвлекаюсь, мы идем своим путем. Крым развивается, все кто приезжает сюда, в том числе и граждане Украины, могут убедиться, что российский Крым движется вперед, а не стоит на месте», — ответил Сергей Аксенов после голосования на выборах в Госсовет Крыма, передает ТАСС.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. По всей стране состоятся более пяти тысяч выборов федерального и регионального уровней.

Крым стал субъектом России в 2014 году. После госпереворота в Киеве на полуострове провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение региона в состав России прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.