Североатлантический альянс, заявляя о правильности «обмена пленными» между Украиной и Россией, откровенно лицемерит; НАТО нужна война в Донбассе и напряженность у российских границ. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

НАТО приветствует

Североатлантический альянс положительно оценивает обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, назвав его шагом в правильном направлении. Об этом сообщается на официальном портале НАТО.

«Мы приветствуем тот факт, что украинские моряки, которые были захвачены Россией в прошлом ноябре, и режиссер Олег Сенцов наконец-то вернулись домой. Это шаг в правильном направлении», — говорится в сообщении на сайте Североатлантического альянса.

Украинские моряки в ноябре прошлого года были задержаны российскими пограничниками во время провокации в Керченском проливе. Корабли ВМСУ нарушили российскую границу. В результате военные катера и буксир были задержаны вместе с личным составом.

Олег Сенцов в 2015 году был признан виновным в создании террористического сообщества, а также в других преступлениях.

Лицемерие НАТО

Как отметил Алексей Чепа, обмен заключенными — это действительно положительный шаг. Он обязательно приведет к смягчению ситуации в Донбассе, если не будет никаких провокационных действий.

«Общественность, в том числе западная, восприняла обмен как положительный шаг. Все представители «нормандского формата» рассчитывают на то, что будут предприняты шаги со стороны Украины к решению минских соглашений. Киев до этого игнорировал договоренности. Обмен дает возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому приступить к реализации этих задач», — пояснил Алексей Чепа.

Однако, по мнению депутата, НАТО не заинтересована в решении конфликта в Донбассе. Потому, что все действия Североатлантического альянса направлены на поддержку напряженности у границ России на всех направлениях.

«Поэтому, на мой взгляд, заявление НАТО — лицемерие», — заключил Алексей Чепа.

Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел по формуле «35 на 35». Киев выдал Москве главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Кроме того, среди переданных РФ заключенных Александр Баранов и Максим Одинцов, которые ранее служили в ВСУ. Их обвинили в том, что после воссоединения Крыма с Россией они «незаконно» приняли российское гражданство и поступили на военную службу в ВС РФ. Украина в частности получила осужденного за подготовку теракта в Крыму режиссера Олега Сенцова и нарушивших российскую государственную границу 24 украинских моряков.

Ранее президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Они позитивно оценили состоявшееся в субботу, 7 сентября, одновременное освобождение заключенных.