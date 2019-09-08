Полиция проводит проверку из-за нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Кызыл, 8 сентября. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства нападения на границе Тувы и Красноярского края на автобус, в салоне которого находились представители СМИ и наблюдатели. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.

«Мы проводим проверку, выясняем все обстоятельства», — отметили в ведомстве.

В результате происшествия пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы от Красноярского края (ЛДПР) Сергей Натаров написал на своей странице в социальной сети Facebook, что нападение случилось в субботу на границе Красноярского края и Тувы. По словам парламентария, неизвестные злоумышленники на лошадях открыли огонь по колесам транспортного средства. Натаров уточнил, что в автобусе были корреспонденты и наблюдатели.

В Туве в единый день голосования проходят выборы в парламент и выборы муниципального уровня.