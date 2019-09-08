«Голос» не принимает жалобы на нарушения со стороны ЛДПР и главы Хабаровского края

Хабаровск, 8 сентября. Наблюдатели из Хабаровского края пожаловались, что электронная «Карта нарушений» ассоциации «Голос», которая финансируется из бюджета США, не принимает жалобы на нарушения со стороны ЛДПР и действующего губернатора региона Сергея Фургала. Об этом рассказал представитель рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за выборами Максим Григорьев.

Григорьев сообщил, что ресурс отказывается принимать жалобы, обличающие ЛДПР и Фургала, который использует административный ресурс. На опубликованном скриншоте видно, что наблюдатель пытается отправить заявку о нарушении. Он сообщил, что на его глазах избирателю выдали бюллетени для голосования без паспорта, а другому – по удостоверению личности МВД, сообщает «Ридус».

«Ваше сообщение на «Карту нарушений» отклонено, поскольку не отвечает правилам публикации», — говорится в ответном сообщении ресурса.

Наблюдатели из Хабаровска жалуются, что "Карта нарушений" Голоса не принимает их информацию о нарушениях если они обличают ЛДПР или "администртивный ресурс" их губернатора Фургала. Интересная связь. pic.twitter.com/Jsno4USirB — Максим Григорьев (@grigorievms) September 8, 2019

Напомним, ассоциацию «Голос» уличили в получении финансирования от Агентства США по международному развитию и признали иностранным агентом. Однако организацию превратили в движение, что позволило ей продолжать работу. При этом «Голос» неоднократно уличали в необъективности и незаконной агитации