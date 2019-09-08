Тренировка воспитанников Федерации айкидо и джиу-джитсу прошла в Луганске

Детский смех, строгие наставления родителей и советы тренеров — в луганском парке Горького идет подготовка к открытым показательным выступлениям воспитанников Федерации айкидо и джиу-джитсу. Съемочная группа Федерального агентства новостей побывала на необычной тренировке.

Вице-президент Федерации айкидо и джиу-джитсу Игорь Рек рассказал о том, как занятия этими дисциплинами меняют жизнь детей.

«Такие знания могут пригодиться в любом случае. Человек становится более сдержанным, более обязательным. У него должно быть чистое кимоно, нужно вовремя прийти на тренировку. То есть это те качества, которые ценятся везде, в любых сферах».

В этом виде спорта дисциплина важна во всем, начиная с внешнего вида. Даже для того, чтобы завязать пояс на кимоно, используется особая техника.

Дети и взрослые в Луганске всегда проявляли к данному виду боевых искусств особый интерес. Но летом 2014 года начались обстрелы, и тренировки были остановлены. После завершения активных боевых действий в Луганске федерация начала с нуля собирать группы. Сейчас здесь тренируются более 400 спортсменов.

Воспитанница Федерации айкидо и джиу-джитсу Дарья Ханенко дала поучительные наставления ровесникам.

«Надо верить в себя, надо учиться, не нужно баловаться, потому что так вы тратите время зря, а можно получить больше опыта и побеждать на соревнованиях».

Бабушка Дарьи Ольга Жидкова рассказала, как занятия спортом положительно сказываются на образе жизни внучки.

«Интересный вид спорта, соревнования очень занимают ребенка — мы ездили в Москву, Донецк. Здесь мы постоянно на состязаниях, внучке это очень нравится. Она знает, что такое время, не сидит за компьютером, постоянно посещает тренировки. Еще она ходит на занятия по английскому и китайскому языкам».

По признанию тренеров, это нелегкий вид спорта, но воспитанники федерации уже могут похвастаться черными поясами.

«С позапрошлого года я и несколько ребят начали заниматься с детьми. Может быть, мы свяжем нашу жизнь с этим видом спорта», — поделился Василий Санников.

Сейчас благодаря активной позиции федерации и ее президента Романа Кононыхина развивается сотрудничество между ЛНР и Россией. Проходят тренировки, интенсивы и мастер-классы. Эта работа дает немалые результаты.

«Дети, как и взрослые, индивидуальны — своими капризами, характером, темпераментом. Мы стараемся найти подход к каждому. Это своего рода подзарядка, которая приносит удовольствие, но в то же время это и ответственный труд», — поделился инструктор Александр Ясиненко.

Не все вершины достигнуты, и не все медали завоеваны. Впереди у спортсменов республики еще немало работы.