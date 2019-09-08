Эксперты из Франции и ФРГ высоко оценили техническую оснащенность выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Член совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Брод заявил, что в Северную столицу на выборы приехали немецкие и французские эксперты, которые посещают территориальные участковые избирательные комиссии. Ожидается, что после этого специалисты прибудут на дачные участки.

Пои словам Брода, иностранные эксперты высоко оценили техническое оборудование на выборах, позитивно отреагировали на появление общественных наблюдателей, пишут «Невские новости».

Брод также обратил внимание на то, что всю информацию «они получают на электронную почту и по телефону».

«В связи с возникающими вопросами, совместно с корпусом «За чистые выборы» и общественной палаты Санкт-Петербурга, осуществляем выезды», — уточнил он.

Международные эксперты контактируют с российскими коллегами — это экспертная комиссия из 25 человек, которая включает в себя социологов, политологов и лидеров общественных организаций. Специалисты следят за ходом выборов.