Директор Катамадзе назвала условие возвращения грузинской певицы в Россию

Концертный директор Нино Катамадзе Наталия Ломоносова заявила, что певица вряд ли вернется в Россию, пока между Москвой и Тбилиси не наладятся отношения.

Ранее грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе приняла участие в передаче «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1», где прокомментировала свой отказ выступать в России. Катамадзе призналась, что на самом деле любит россиян.

«И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России. Не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми», — сказала она.

В свою очередь концертный директор певицы Наталия Ломоносова в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщила, что возвращение грузинской джазовой исполнительницы на российскую сцену станет возможно только при условии, что взаимоотношения между Москвой и Тбилиси наладятся. При этом директор Катамадзе отметила, что она не уполномочена делать официальные заявления от имени певицы.

«Судя по той информации, которая появлялась в Интернете, (журналисты — Прим. ФАН) ни разу не написали правду. Только лишь то, что желали и только лишь то, что требовалось написать. Вот и все. Я не думаю, что она хочет сейчас давать интервью, честно. И я не думаю, что она вернется в Россию, пока ситуация (из-за событий в Тбилиси — Прим. ФАН) не изменится, наверно, вряд ли. Вы же видели, что вокруг этой ситуации произошло, вы же наблюдали», — сказала Ломоносова в беседе с ФАН.

Напомним, российско-грузинские отношения обострились после того, как 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста против участия российских парламентариев в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание грузинского парламента, где в то время находились представители российской делегации. Беспорядки удалось пресечь сотрудникам спецназа, однако уже на следующий день протестные акции продолжились и в результате столкновений пострадали 240 человек, более 300 было задержано.

На фоне антироссийских протестов в Тбилиси Нино Катамадзе сообщила, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» стало последним в России. Певица отменила свой концерт в Москве, который был запланирован на март 2020 года. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и ведущая Тина Канделаки, комментируя поступок Катамадзе, в июле отметила, что творческие люди, которые решили политизировать свою деятельность, совершают ошибку.

Кроме того, 7 июля грузинский ведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» выступил с нецензурным обращением к российскому лидеру. Его поступок вызвал возмущение не только у россиян, но и у грузин. Депутаты Госдумы предложили ввести экономические ограничения в отношении Грузии. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».