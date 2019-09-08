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Собянин проголосовал за кандидата в Мосгордуму

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Собянин проголосовал за кандидата в МосгордумуМосква, 8 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в голосовании в выборах депутатов в Мосгордуму и призвал москвичей голосовать. 

Собянин проголосовал за кандидата в Мосгордуму седьмого созыва на территории избирательного участка, который расположился в школе №1241 на улице Николаева в Пресненском районе. 

Как и президент России, московский мэр имени кандидата раскрывать не стал, но призвал граждан активно участвовать в голосовании.

«Сегодня в Москве важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные. Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело», — сказал Собянин.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва проходят в единый день голосования 8 сентября. В итоговом списке кандидатов в депутаты столичного парламента представлены 225 человек.

В Москве функционирует более 3,6 тысяч избирательных участков для голосования. В трех столичных округах впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.

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Источник: Агентство городских новостей «Москва»
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