Сотрудники экзитпола петербургской УИК №157 пожаловались на фейк депутата Вишневского

Санкт-Петербург, 8 сентября. Сотрудники экзитпола, которые опрашивают петербуржцев возле участковой избирательной комиссии №157, расположенной на Васильевском острове, пожаловались на депутата городского Закса Бориса Вишневского. Он распространил в соцсетях фейк о том, что якобы какие-то «левые» люди проводят социологические опросы возле УИК №157.

Вишневский назвал социологов «фальшивыми» и сообщил, что проводящие опросы представляют «некую Teem Info». Корреспонденты «Невских Новостей» приехали на избирательный участок и пообщались с людьми, которых обвинял Вишевский. Оказалось, что данные граждане на самом деле проводят экзитполы. Они действительно являются социологами Teem Info, которая официально зарегистрирована на выборах: компания заблаговременно подала заявку в ЦИК и прошла все необходимые процедуры, установленные законом.

«Неприятная ситуация только в том, что люди, пару человек, представлялись депутатами или помощниками депутатов и [подходили] со всевозможными угрозами и так далее», — рассказал один из социологов.

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. Жители Северной столицы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Как ранее сообщил глава избирательной комиссии Петербурга, на 11.00 на выборах не было зафиксировано ни одного нарушения.