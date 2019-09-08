МИД РФ заявил, что борьба армии Сирии с террористами безопасна для жителей Идлиба

Москва, 8 сентября. Антитеррористическая операция армии Сирии в Идлибе безопасна для мирных жителей, заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Сыромолотов констатировал, что, по данным внешнеполитического ведомства России, на данный момент в Идлибской зоне находятся около 30–35 тысяч вооруженных террористов. Кроме того, в регионе проживают 2,5 миллиона мирных сирийцев, среди которых местные жители и внутренне перемещенные лица. Это осложняет борьбу с террористами, однако армия Сирии старается сделать свои операции максимально безопасными для гражданских.

«При планировании антитеррористических операций сирийскими военными, которые действуют при поддержке ВКС России, это обстоятельство [наличие в регионе мирных жителей] самым тщательным образом учитывается», — рассказал Сыромолотов.

Дипломат констатировал, что сирийские военные наносят в Идлибе «точечные удары по четко выверенным целям во избежание жертв среди тех, кто не имеет никакого отношения к террористам».

«Такая оправданная со всех точек зрения тактика естественно не нравится ни террористам, ни тем внешним силам, которые их прямо или косвенно поддерживают», — констатировали в министерстве иностранных дел России.

По мнению дипломата, именно с этим связаны различные провокации, авторы которых стараются вынудить Дамаск на масштабные боевые действия, из-за которых могла бы стать массовая гибель мирного населения в зоне Идлиба.

«С этой целью буквально ежедневно осуществляются обстрелы позиций правительственных войск и населенных пунктов из контролируемых боевиками районов, атаки дронов на российскую базу «Хмеймим», — приводит слова Сыромолотова ТАСС.

Сыромолотов отметил, что окончательная ликвидация террористов в Идлибе неизбежна, несмотря на сложность этой задачи.