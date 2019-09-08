МИД РФ рассказал о 2 тысячах боевиков, вернувшихся в Европу из Сирии и Ирака

Москва, 8 сентября. Порядка двух тысяч боевиков, воевавших в Сирии и Ираке в составе террористических группировок, вернулись в Европу за последние годы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

«Ни США, ни государства Евросоюза или Азии, ни другие благополучные страны не защищены от террористов», — подчеркнул он.

Кроме того, Сыромолотов отметил, что терроризм — это общемировая проблема. По его словам, данный тезис подтверждается ростом количества терактов как во всем мире, так и в западных странах.

Также замглавы МИД РФ рассказал, что 9 сентября в Вене пройдут российско-американские консультации по борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что основными темами встречи станут перемещение по миру иностранных террористов-боевиков, деятельность террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Афганистане, ситуация в Сахаро-Сахельской зоне и вопросы финансирования терроризма.

«Но самое главное — это создание единого механизма листирования террористов и террористических организаций в ООН», — рассказал Сыромолотов в интервью ТАСС.

Кроме того, замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия готова расширять диалог с Европой в контреррристической сфере, поскольку это укрепляет безопасность всего континента.

Ранее Сыромолотов сообщил, что на консультациях в Вене могут затронуть вопрос авиаудара США по сирийской провинции Идлиб. Однако замглавы МИД отметил, что в повестке дня данная тема не значится, так как участники встречи будут разбирать ситуацию по Сирии в целом.

1 Организация запрещена на территории РФ.