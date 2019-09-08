Тренер «Зенита» Семак проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 8 сентября. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак проголосовал на выборах руководителя Северной столицы. Соответствующий пост специалист выложил в сторис социальной сети Instagram.

«Избирательный участок №1247. Идем голосовать», — подписал соответствующее видео Семак.

По информации на сайте петербургской избирательной комиссии, участок, на котором проголосовал 43-летний специалист, расположен в школе № 656 в Сестрорецке.

Напомним, избирательные участки открылись в 08.00 по московскому времени и закроются в 20.00.