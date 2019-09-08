Председатель УИК 1482 опровергла фейк о своем побеге с участка в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Председатель петербургской УИК 1482 опровергла распространенную в Сети информацию, что она якобы сбежала с избирательного участка. Председатель участковой комиссии отметила, что сообщения о «побеге» являются фейком: ни она, ни ее коллеги не покидали рабочее место.

Ранее в Сети появилась информация, что председатель УИК 1482 «убежала» с избирательного участка. Женщина опровергла это заявление.

«Никуда я не убегала! Я председатель комиссии 1482. Я нахожусь на своем месте. Мы все на месте. Зачем я буду убегать-то, вы что. У меня процесс идет!» — сказала она в комментарии «Невским новостям».

Ранее в Сети появился ложный вброс о якобы «нарушениях» в 105 участковой избирательной комиссии в Петербурге. Позже представитель УИК Наталья Гладких сообщила, что голосование проходит без нарушений, несмотря на очереди.

Глава городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко также отмечал, что голосование на избирательных участках в городе проходит в нормальном режиме. По данным на 11.00 по московскому времени 8 сентября не было зафиксировано ни одного нарушения.

Напомним, в единый день голосования в Петербурге проходят выборы губернатора города и муниципальных депутатов.