Галкин и Лазарев посоветовали попавшей в беду Гагариной выпить

Москва, 8 сентября. Ведущий Максим Галкин и певец Сергей Лазарев посоветовали попавшей в беду коллеге Полине Гагариной выпить. Общение звезд произошло в Instagram.

Гагарина разместила на своей странице в соцсети снимок с велопрогулки. Как оказалось, поездка не обошлась без приключений — снимок был сделан за пять минут до того, как певицу укусила оса.

«Впервые в жизни! — рассказала она в подписи к посту. — Больно, блин. Надо что-то выпить?»

Поклонники артистки в комментариях активно стали делиться советами, как обезболить укус и избежать возможной аллергической реакции. Певице рекомендовали различные лекарственные аппараты, средства для обработки раны и даже свежий помидор.

Однако коллеги по цеху подошли к трагедии Гагариной с юмором.

«Новозеландский савиньон у тебя в холодильнике! — отреагировал Лазарев. — Справа от входа».

Мнение певца поддержал Галкин, который дал аналогичный совет.

«Да, выпей — забудешь про укус», — написал юморист.

Подписчиков Гагариной шутливые советы звезд развеселили, а вот сама артистка предпочла оставить эти комментарии без особого внимания.

Ранее стало известно, что Гагарина станет одним из четверых наставников восьмого сезона шоу «Голос», пишет «Газета.ru».