Сирия новости 8 сентября 12.30: конец временного перемирия в Идлибе, отряд «Ахрар аш-Шам» слег с пищевым отравлением

Сирия, 8 сентября. Конец временного перемирия в Идлибе. В Алеппо отряд боевиков «Ахрар аш-Шам» обезврежен пищевым отравлением. . Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытия и опорные пункты радикалов в южной части провинции Идлиб.

«Исламское государство1»: предположительно потеряло трех членов «спящей ячейки» в Дейр-эз-Зоре.

Курды: провели в Дейр-эз-Зоре рейд, взяв под стражу трех жителей города Аль-Бусейра, подозреваемых в пособничестве боевикам ИГИЛ1.

ВС Турции: совершили разведывательный полет на западе Алеппо, ввели войска в Ракке через погранпереход у Тель-Абъяда для совместонго патрулирования.

Международная коалиция: готовятся к совместному патрулированию с турецкой армией на севере провинции Ракка, провели разведывательный полет в Дейр-эз-Зоре в районе поселка Шхиль.

Провинция Алеппо

Курдские бойцы обстреляли позиции поддерживаемых Анкарой боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) к югу от города Азаз, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Как передает новостной портал Rojava Network, турецкая артиллерия в ответ обстреляла позиции кудских Отрядов народной самообороны (YPG) у поселков Маликия, Шаваригат аль-Арз, Шейх-Исса и Харбуль, расположенных в окрестностях города Тель-Рифат.

Источник также сообщил, что вспышка массового пищевого отравления поразила лагерь боевиков протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» в городе Кабасин. В отравлении запаса провианта радикалов подозревают курдских боевиков.

По информации источника в сети Twitter (@XXVII27), турецкий беспилотник провел разведывательный полёт в западной части провинции над зонами, которые занимают боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Аль-Бусейра в ходе рейда «Демократические силы Сирии» (SDF) в очередной раз провели обыски в домах мирных жителей. После вчерашнего подрыва бомбы, заложенной по обыкновению в мотоцикл, припаркованный в людном месте, курды снова начали обыски в домах жителей. По сведениям Twitter-канала Rojava Network, курдские боевики конфисковали у жителей личное оружие для самозащиты, включая кухонные ножи, чтобы предотвратить вооруженное восстание среди местных. Также, согласно заявлению курдской администрации, в ходе рейда были заключены под стражу три человека, подозреваемых в пособничестве боевикам «Исламского государства».

Авиация международной коалиции ночью совершала полеты над поселком Шхиль, о чем также сообщает источник. ВВС коалиции участили разведывательные вылеты после того как возросло число нападений неизвестных боевиков на территориях курдско-американской оккупации.

Провинция Идлиб

Согласно данным портала Al Masdar News, действующий в провинции режим прекращения огня подошел сегодня утром к концу. После истечения срока временного перемирия ожидается, что сирийская армия возобновит наступление на границах провинции Идлиб и Хама. По данным портала, САА уже перебрасывает подкрепление в районы равнины Аль-Габ, где находятся силы «Фронта национального освобождения» и «Тахрир аш-Шам». Напомним, что на перемирие в одностороннем порядке пошла только сирийская армия. Командиры исламистских группировок отказались от условий, выдвинутых Дамаском, и только в первый день перемирия наблюдатели Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировали 33 нарушения со стороны джихадистов.

На юге Идлиба сирийская армия ведет обстрел по позициям и укрытиям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Джарджанас, Ат-Тах и в предместьях городов Тель-Манас и Дейр аш-Шарки, о чем сообщает новостной портал Step News Agency. Укрытия радикалов также были атакованы в районе поселка Маарет-Хурма в южной части провинции.

Провинция Ракка

На северо-востоке Сирии началось первое совместное наземное патрулирование ВС Турции и США. Патрулирование организовано рамках шагов по созданию «зоны безопасности» на востоке реки Евфрат, как сообщает турецкое новостное агентство Anadolu. Источник также передал, что конвой с бронетехникой турецкой армии выдвинулся в район провинции Акчакале на границе с Сирией. В заявлении Минобороны Турции указано, что военная техника будет распределена между военными частями вдоль границ.

По данным источника в сети Twitter @michaelh992, турецкие сухопутные войска пересекли границу рядом с гордом Тель-Абъяд, где будет проведен первый совместный с США патруль.

1 Организация запрещена на территории РФ.