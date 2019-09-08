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Наблюдатели опровергли фейк об агитационных обложках на паспорт в петербургской УИК №55

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Наблюдатели опровергли фейк об агитационных обложках на паспорт в петербургской УИК №55

Санкт-Петербург, 8 сентября. Наблюдатели опровергли информацию об агитационных обложках на паспорт, которые якобы выдавали в петербургской участковой наблюдательной комиссии №55.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в УИК якобы выдавались обложки на паспорт, подписанные главой муниципального округа Екатерингофский Олегом Смакотиным. «Подарки» якобы получали молодые люди, впервые пришедшие на выборы.

Корреспонденты «Невских Новостей» выехали на избирательный участок, чтобы проверить эту информацию. Как сообщили журналистам наблюдатели УИК №55, никаких сообщений о выдаваемых на участке обложках они не получали и не видели, чтобы кому-то выдавали подобные «агитационные» материалы.

Напомним, 8 сентября в Петербурге выбирают губернатора, а также муниципальных депутатов. В Северной столице действуют 2268 избирательных участков, в том числе 62 отделения, расположенных в Ленинградской области, и 15 отделений, находящихся в Псковской области. Ранее глава городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко заявил, что выборы проходят без нарушений.

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Источник: Невские Новости
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