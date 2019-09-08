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Миненко назвал фейковым сообщение о нападении на члена УИК Петербурга

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Миненко назвал фейковым сообщение о нападении на члена УИК Петербурга

Санкт-Петербург, 8 сентября. Глава петербургского избиркома Виктор Миненко назвал фейком информацию о якобы нападении на члена одной из участковых избирательных комиссий. 

Он сообщил, что существует иная информация: по прибытии к зданию член УИК упал, а потом пришел на участок и заявил, что его якобы избили.

«Сейчас вбрасывается фейковая информация, где будто бы кого-то уже избили, облили зеленкой, либо порча бюллетеней», — цитирует слова Миненко издание «Невские новости».

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходят выборы губернатора города и муниципальных депутатов. При этом в социальных сетях распространяется ложная информация, в которой публикаторы заявляют о неких «нарушениях», которых в действительности на УИК зафиксировано не было. Так, например, появился ложный вброс, что на 105 УИК якобы наблюдается «массовый подвоз избирателей». Как выяснилось, на самом деле речь идет о моряках — жителях Петербурга, которые имеют полное право голосовать в Северной столице.

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Источник: Невские новости
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