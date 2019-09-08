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Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Москва, 8 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму на избирательном участке №75 Пресненского района. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. 

Как уточняется, Володин также пообщался с членами избирательной комиссии и узнал, как идет голосование.

Напомним, сегодня в 85 регионах России проходит более 5 тысяч выборов разного уровня. 

Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Избирательные участки на выборах депутатов в Мосгордуму открылись в столице в 8.00 по местному времени. Всего зарегистрировано 225 кандидатов — представители девяти политических партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Коммунистов России», «Родины», «Партии Роста», «Яблока», «Гражданской силы» и «Зеленых», а также около 60 самовыдвиженцев.

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