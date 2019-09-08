Ходорковский пытается запугать нападениями членов избирательных комиссий Петербурга

Санкт-Петербург, 8 сентября. Подчиненные беглого олигарха Михаила Ходорковского запугивают членов избирательных комиссий с правом решающего голоса (ЧПРГ) в Санкт-Петербурге, совершая нападения, а затем раскручивают эти истории в оппозиционных СМИ.

ЧПРГ Петроградского района Анна Шлейникова в воскресенье рассказала «Северо-Запад. МБХ медиа», СМИ принадлежит Ходорковскому, о нападении. По ее словам, неизвестные атаковали ее у дома: они попытались облить ЧПРГ зеленкой, но девушке удалось прикрыть лицо рюкзаком.

Кроме того, принадлежащее Ходорковскому издание также сообщило о нападении и на ЧПРГ с УИК №1619 в Петербурге Георгия Медвинского. По дороге в УИК к нему подбежали неизвестные и нанесли несколько ударов по голове. Комментарий по поводу случившегося по удивительной случайности Медвинский оставил также «Северо-Запад. МБХ медиа», сообщают «Народные новости».

Столь странное совпадение вызвало подозрение и у пользователей Сети. Россияне напомнили, что «оппозиция» работает по старой схеме – запугивает при помощи нападений членов комиссий с дальнейшим пиаром этих инцидентов.

«Все как всегда. Оппозиция сначала запугивает УИКи, а потом сама же это пиарит», — отметила Наталья Суходолова.

«Сами заказали – сами пиарят. Года идут, а инструменты оппозиции не меняются. Попытаться запугать и сделать вид, что не при делах», — написал Павел Кисилев.

«На воре горит и шапка. Из раза в раз одно и то же: предлагать нечего, пытаются запугивать и прочее», — добавил Евгений Губин.

Оппозиционные активисты работают по давно изученному сценарию – совершают атаки на членов комиссии, чтобы затем заявлять о попытках помешать их работе. При этом выгоду от таких нападений получают лишь оппозиционеры и подконтрольные им СМИ.

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. Избирательные участки начали свою работу в 08.00 (время совпадет с московским).