В МВД Петербурга рассказали об обеспечении безопасности на выборах

Санкт-Петербург, 8 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга будут реагировать и принимать все законные меры в случае нарушений на избирательных участках города. Об этом сообщил замначальника полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Виктор Борисенко.

Он отметил, что МВД Северной столицы готово обеспечить безопасность в каждой из УИК. Сотрудники полиции будут дежурить на избирательных участках до окончания голосования и сдачи всей необходимой документации. По его словам, сотрудники полиции также тщательно обследовали все избирательные участки до старта дня голосования.

«Были проведены обследования мест голосования с использованием специалистов-кинологов, мы готовы реагировать [на нарушения], мы готовы принимать законные меры», — цитируют слова Виктора Борисенко «Невские новости».

Замглавы петербургской полиции также выразил уверенность, что правоохранительные органы обеспечат нормальное проведение дня голосования.

Ранее глава городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко заявил, что выборы проходят без нарушений.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, избиратели Петербурга голосуют на выборах губернатора города и муниципальных депутатов.