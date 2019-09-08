Игорь Крутой растерялся во время танца с Егором Кридом

Москва, 8 сентября. Российский композитор и продюсер Игорь Крутой станцевал на сцене вместе с поп-исполнителем Егором Кридом. Видеоролик опубликован на странице продюсера в социальной сети Instagram.

На кадрах запечатлено, как 65-летний композитор пытается повторить танцевальные движения за артистом под композицию «Крутой». Композитор достаточно быстро сдается и растерянно закрывает лицо руками, но продолжает кивать в такт композиции, передает телеканал «360».

«Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни», — посмеялся над собой Крутой.

В комментариях фолловеры поддержали композитора, отметив, что он потрясающе выглядит. Поклонники посоветовали композитору не стесняться.

«Танцуйте и представьте, что вас никто не видит», — порекомендовала @atomi_life.

Некоторые участники дискуссии отметили, что талантливый человек — талантлив во всем.

«Игорь, вы Крутой во всем», — написали участники обсуждения.

Впрочем, нашлись и те, кто не оценил танцевальные умения Крутого.

«Зачем вам этот детский сад?» — упрекнула @ledi.nara.di.

Ранее стало известно, почему певица Лайма Вайкуле и Игорь Крутой больше не общаются. Как оказалось, музыкальный фестиваль в Юрмале стал причиной ссоры давних друзей. Крутой и Вайкуле дружили в течение многих лет, они даже стали в некотором смысле родственниками — вместе крестили внучку пианиста Раймонда Паулса. Как считает певица, Крутой обиделся на нее из-за создания собственного фестиваля в Юрмале.