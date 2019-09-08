Катамадзе в эфире украинского ТВ призналась в любви к россиянам

Киев, 8 сентября. Грузинская певица Нино Катамадзе призналась в эфире украинского телеканала «1+1» в любви к россиянам.

Катамадзе приняла участие в передаче «Светская жизнь». В эфире она прокомментировали свой отказ выступать в России. Певица призналась, что на самом деле любит россиян.

«И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — заявила она.

Грузинская исполнительница добавила, что это очень тонкая, деликатная и сверхважная тема.

«Не только в моей музыкальной жизни, — уточнила Катамадзе, — но и между странами, между людьми, между близкими людьми».

Напомним, в июне отношения России и Грузии осложнились. На фоне антироссийских протестов в Тбилиси Катмадзе заявила, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» стало последним в России. Певица отменила свой концерт в Москве, который был запланирован на март 2020 года.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и ведущая Тина Канделаки, комментируя поступок Катамадзе, в июле отметила, что творческие люди, которые решили политизировать свою деятельность, совершают ошибку. По ее словам, грузинская певица поступила «эмоционально и очень глупо».

20 июня грузинские радикалы вышли на митинги в Тбилиси против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Из-за небезопасной ситуации президент России Владимир Путин приостановил авиасообщение между странами с 8 июля.

7 июля грузинский ведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» выступил с нецензурным обращением к российскому лидеру. Его поступок вызвал возмущение не только у россиян, но и у грузин. Депутаты Госдумы предложили ввести экономические ограничения против Грузии. Однако президент России эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».