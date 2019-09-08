Москва, 8 сентября. Скандально известная телеведущая Ольга Бузова болезненно восприняла новость о том, что новая супруга ее бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова во второй раз станет мамой, поэтому решила вспомнить о прошлом новой пассии спортсмена.

Похоже, Ольга Бузова все еще не может пережить расставание с экс-супругом, полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Несмотря на то, что пара «тарабузиков» перестала существовать еще в 2016 году, когда сама Ольга приняла решение развестись с футболистом, девушка болезненно реагирует на известия, связанные с его личным счастьем. Очередным тому подтверждением стал новый случай, когда обиженная Бузова высмеяла беременную жену Тарасова.

Недавно стало известно, что Тарасов и его третья супруга Анастасия Костенко, в брак с которой футболист вступил сразу после разрыва с Бузовой, ждут второго ребенка. Бывшую супругу Тарасова это известие ранило, и она незамедлительно отреагировала на него в традиционном формате — опубликовав несколько душещипательных Stories в своем Instagram.

Также выяснилось, что телеведущая высмеяла Костенко на съемках телепроекта «Дом-2». Об этом свидетельствует отрывок из выпуска передачи, попавший в Сеть. Разозлившаяся и отчаявшаяся телеведущая решила рассказать участникам проекта одну историю из своей жизни.

«В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов с моим мужем, а потом стала его женщиной», — процитировал Ольгу Бузову Starhit.

В конце видео также можно услышать, как одна из участниц проекта, Анастасия Балинская, пошутила: «Ей захотелось прикоснуться к высокому». На это Ольга Бузова ответила снисходительное: «Да».

Новая супруга футболиста пока никак не прокомментировала это утверждение. Сейчас беременная модель большую часть времени уделяет семье.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов заключили брак в 2012 году. В течение четырех лет пара была вместе, пока в 2016 году Бузова не подала на развод после многочисленных слухов об измене футболиста с ростовской моделью Анастасией Костенко.

В результате Тарасов и Костенко стали мужем и женой, а Бузова до сих пор не нашла новую вторую половину.

Зато телеведущая расширила границы деятельности, решив после развода стать певицей.

Многие поклонники после развода встали на сторону Бузовой, назвав Костенко разлучницей. Они вспомнили, что на чужом несчастье счастья не построишь. Однако нашлись и те, кто вступился за Анастасию, посчитав, что Ольга просто завидует бывшему супругу и его молодой жене.