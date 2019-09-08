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В УИК 814 в Петербурге разоблачили фейк оппозиции о «списках бюджетников»

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В УИК 814 в Петербурге разоблачили фейк оппозиции о «списках бюджетников»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Оппозиционные издания распространяют в Сети очередной фейк о том, что якобы в УИК 814 в Петербурге появились некие «списки бюджетников». Эту информацию опровергла председатель комиссии Татьяна Карьялайнен.

Оппозиция вбросила очередной фейк о том, что якобы в УИК 814 есть некие списки бюджетников, которых «подвозят» для голосования. Карьялайнен сообщила корреспонденту Невских новостей, что никаких «списков бюджетников» нет. Списки, которые распространяют в соцсетях, в УИК 814 не появлялись.

Очевидно, что оппозиция пытается дискредитировать выборы и использует для этого фейковую информацию. Не исключено, что «либеральные» активисты могли сами подкинуть эти списки, чтобы сфотографировать и выложить в соцсетях.

Отметим, что информация о готовящихся провокациях на выборах появилась еще до дня голосования. Накануне выборов сотрудники правоохранительных органов изъяли в штабе блогера Алексея Навального в Петербурге поддельные бюллетени для голосования. Вероятно, их хотели вбросить или же устроить провокацию.

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. Избирательные участки начали свою работу в 08.00 (время совпадает с московским).

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