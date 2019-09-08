В РПЦ назвали русских мужчин национальной трагедией

Москва, 8 сентября. Руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми и обвинил в этом женщин.

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — обратил внимание он, отметив, что слабость мужчин частично возникает от «женского воспитания».

При этом, по словам представителя Русской православной церкви (РПЦ), русская женщина является сильной по своей генетике, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, священник назвал ошибкой то, что представительницы прекрасной половины человечества получили возможность родить 10 детей, после чего их отправили из дома на работу.

«Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи», — подчеркнул Смирнов, указав на то, что работать обязан мужчина.

Впрочем, он признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины, но это, по его мнению, единичные случаи, сообщает телеканал «360».

Как сообщала «Газета.Ru», прошлой весной протоиерей похвалил родителей, которые отправляют своих детей на службу в армию. Он заявил, что никакой дедовщины на сегодняшний день там нет, а питание назвал отменным. Сама служба длится «просто молниеносно», подчеркивал представитель РПЦ.