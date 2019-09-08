В петербургской УИК №145 назвали фейком информацию о разбросанных на столах бюллетенях

Санкт-Петербург, 8 сентября. Информация о том, что избирательные бюллетени лежат прямо на столах в участковой избирательной комиссии №145 в Петербурге, не соответствует действительности. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Ранее в социальных сетях разместили сведения о том, что в УИК №145 якобы на столах лежат избирательные бюллетени.

На территории указанного участка побывал корреспондент издания, который удостоверился, что выборы проходят в штатном режиме и без нарушений.

По данным издания, очередей не наблюдается, а бюллетени выдаются на руки только при предъявлении всех необходимых документов.

Как отметила глава УИК №145 Яна Обухова, никаких происшествий на голосовании не зафиксировано.

«Голосование проходит в штатном режиме, без происшествий, избиратели активно голосуют», — резюмировала она.

Ранее глава горизбиркома Петербурга Виктор Миненко сообщил, что на избирательном участке №105 выборы проходят в штатном режиме.