Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В петербургской УИК №145 назвали фейком информацию о разбросанных на столах бюллетенях

58
0 Оставить комментарий

В петербургской УИК №145 назвали фейком информацию о разбросанных на столах бюллетенях

Санкт-Петербург, 8 сентября. Информация о том, что избирательные бюллетени лежат прямо на столах в участковой избирательной комиссии №145 в Петербурге, не соответствует действительности. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Ранее в социальных сетях разместили сведения о том, что в УИК №145 якобы на столах лежат избирательные бюллетени.

На территории указанного участка побывал корреспондент издания, который удостоверился, что выборы проходят в штатном режиме и без нарушений.

По данным издания, очередей не наблюдается, а бюллетени выдаются на руки только при предъявлении всех необходимых документов.

Как отметила глава УИК №145 Яна Обухова, никаких происшествий на голосовании не зафиксировано.

«Голосование проходит в штатном режиме, без происшествий, избиратели активно голосуют», — резюмировала она.

Ранее глава горизбиркома Петербурга Виктор Миненко сообщил, что на избирательном участке №105 выборы проходят в штатном режиме.

infox - new
Источник: Невские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров