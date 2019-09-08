Эксперт связал отставку министра труда Великобритании с принципиальной задачей Джонсона

Большинство британских политиков боятся брать на себя ответственность за выход Великобритании из Европейского союза. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Конфликт с Джонсоном

Министр труда и пенсий Великобритании Амбер Радд покинула пост и Консервативную партию из-за разногласий с премьером Борисом Джонсоном.

«Я покинула кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов», — сообщила она в Twitter.

Амбер Радд была влиятельной фигурой в Консервативной партии. В недавнем прошлом занимала пост главы министерства внутренних дел, а также была правой рукой бывшего премьер-министра Терезы Мэй.

Ранее Джонсон исключил из партии 21 депутата-консерватора. В их число вошли недавний канцлер Филип Хаммонд и внук Уинстона Черчилля Николас Соамс.

Принципиальная задача Джонсона

Как отметил Станислав Бышок, единственная принципиальная задача Джонсона как премьер-министра — вывести Великобританию из ЕС 31 октября 2019 года, тем самым выполнив волю британских граждан, высказанную на референдуме три года назад. Задача эта осложняется, во-первых, трудностью самой процедуры (ведь раньше Евросоюз только расширялся), а во-вторых, внутренней оппозицией среди лейбористов и даже части консерваторов.

«Вокруг Brexit накопилось огромное количество скандалов, интриг и спекуляций. В связи с этим значительная часть парламентариев опасается брать на себя ответственность за последствия выхода страны из ЕС. Они некоторыми рисуются как катастрофические. Вряд ли Великобритания, являющаяся одной из ведущих экономик мира, действительно рискует чем-то серьезным, покидая Евросоюз», — пояснил Станислав Бышок.

Тем не менее, заметил эксперт, для депутатов в демократических странах принципиальной целью является переизбрание, а для достижения этого им нежелательно участвовать в таких пугающих историях, как выход из ЕС без сделки (так называемый «жесткий» Brexit). Отсюда эта тенденция затягивать выход или, как в случае с министром труда и пенсий Радд, отказываться от своего поста.

«В отличие от своей предшественницы Терезы Мэй Борис Джонсон — принципиально евроскептический политик, которого не пугает вариант «жесткого» Brexit. У него на сегодняшний день нет других реалистичных вариантов поведения, кроме как стоять на своем в вопросе выхода Великобритании из ЕС к обозначенной дате, о чем он говорит на каждом своем выступлении», — заключил Станислав Бышок.

Ранее Еврокомиссия подтвердила неизменность позиции по достигнутому с Великобританией договору о Brexit; у Европейского союза нет намерений возобновлять переговоры по сделке.